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На Украине возмутились "троянским подарком" России для Португалии

27 октября 2021, 10:30  •  275 • Политика
Фото: portugal.mid.ru
Глава украинской общины раскритиковал памятник Юрию Гагарину
Ненависть некоторых украинских националистов ко всему русскому порой достигает абсурда, а их желание заработать политических очков превращается в борьбу с ветряными мельницами. В Союзе украинцев Португалии уже дошли до критики в адрес памятника Юрию Гагарину. По мнению руководителя общины Павла Садохи, скульптура имеет идеологические значение и якобы оправдывает ГУЛАГ. 
Бюст великого советского космонавта был установлен в португальском городе Оэйраш в честь 60-летия первого полета человека в космос. Однако глава украинской общины почему-то считает его "памятником диктаторскому режиму". Он заявил, что Россия сделала Португалии "троянский подарок". 
Кроме того, мужчину огорчил тот факт, что руководство технопарка, где установили памятник, не выяснило у российских дипломатов, как они относятся к ситуации в Сирии и на Украине. Также главу общины не устроило, что на памятнике советскому космонавту присутствует герб СССР. 
"Целью космической программы Советского Союза, прежде всего, была отправка ядерных ракет в космос", – заявил Садоха
Фактически он просто сочинил альтернативную историю, чем любят заниматься многие украинские политики. Также мужчина решил, что португальцы негативно относятся к памятнику Гагарину, считая его частью "истории тоталитаризма".  

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