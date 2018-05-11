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На Украине возбуждено дело по факту вмешательства в работу Яценюка на посту премьера

11 мая 2018, 20:39  •  151 • Украина
Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка с целью его отставки с поста украинского премьер-министра. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
 
РИА Новости
 

«После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с поста главы правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.344 УК Украины («Вмешательство в деятельность государственного деятеля»).

В полиции указали, что рассматривают версию сговора группы лиц с целью добиться отставки Яценюка с должности премьера.

По некоторым данным, было осуществлено вмешательство путём подкупа граждан, организации митингов и распространения ложной информации в СМИ через депутатов и экспертов.

По информации депутата Рады Александра Онищенко, в период с 2015 по 2016 год на подобные акции было потрачено более $30 млн.

Яценюк работал в должности премьер-министра Украины с 27 февраля 2014 года до 14 апреля 2016 года.

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