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На Украине возбудили уголовное дело после пожара в отеле Одессы
17 августа 2019, 13:09 • 38 • Украина
На Украине открыли уголовное производство по факту пожара в одесском отеле «Токио стар», в результате которого погибли восемь человек и ещё десять пострадали. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
РИА Новости
«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»)», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
Уточняется, что всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек, они размещены во временных пунктах в автобусах.
На месте работают спасатели, психологи и волонтёры.
Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 августа в отеле «Токио стар» в Одессе произошёл пожар, в результате которого погибли восемь человек.
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