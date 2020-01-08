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На Украине возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Иране
08 января 2020, 14:39 • 97 • Украина
Дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта возбудили на Украине после авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
Reuters
Как отмечается, ведомство начало досудебное расследование.
«Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и девяти членов экипажа», — говорится в сообщении.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил провести проверку всего гражданского флота.
Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительной информации, крушение произошло из-за аварии двигателя.
По данным МИД Украины, погибли граждане семи государств, большинство — иранцы.
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