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На Украине возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Иране

08 января 2020, 14:39  •  97 • Украина
Дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта возбудили на Украине после авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
 
Reuters
 

Как отмечается, ведомство начало досудебное расследование.

«Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и девяти членов экипажа», — говорится в сообщении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил провести проверку всего гражданского флота.

Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительной информации, крушение произошло из-за аварии двигателя. 

По данным МИД Украины, погибли граждане семи государств, большинство — иранцы.

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