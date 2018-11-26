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На Украине возбудили уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе

26 ноября 2018, 16:09  •  98 • Украина
Уголовное дело возбуждено на Украине по факту задержания российской стороной трёх кораблей в Керченском проливе, сообщает пресс-служба украинской военной прокуратуры.
 
Reuters
 

Дело возбуждено по трём статьям — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, покушение на преступление и умышленное убийство.

Ранее ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении украинскими судами государственной границы России.

По данным ведомства, 25 ноября корабли незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

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