На Украине возбудили уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе

Уголовное дело возбуждено на Украине по факту задержания российской стороной трёх кораблей в Керченском проливе, сообщает пресс-служба украинской военной прокуратуры.

Дело возбуждено по трём статьям — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, покушение на преступление и умышленное убийство.

Ранее ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении украинскими судами государственной границы России.

По данным ведомства, 25 ноября корабли незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.