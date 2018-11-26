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На Украине возбудили уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе
26 ноября 2018, 16:09 • 98 • Украина
Уголовное дело возбуждено на Украине по факту задержания российской стороной трёх кораблей в Керченском проливе, сообщает пресс-служба украинской военной прокуратуры.
Reuters
Дело возбуждено по трём статьям — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, покушение на преступление и умышленное убийство.
Ранее ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении украинскими судами государственной границы России.
По данным ведомства, 25 ноября корабли незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
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