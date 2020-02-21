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На Украине возбудили пять дел после беспорядков из-за эвакуации из КНР

21 февраля 2020, 18:54  •  47 • Украина
Полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел после беспорядков в посёлке Новые Санжары, которые были вызваны прибытием в санаторий эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.
 
Reuters
 

Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на главу полиции региона Ивана Выговского.

Отмечается, что дела возбуждены по статьям «Групповое нарушение общественного порядка», «Массовые беспорядки», «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии», «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел на Украине после беспорядков из-за эвакуации из КНР.

По словам украинского премьер-министра Алексея Гончарука, эвакуация проводилась в режиме секретности в интересах безопасности граждан, а также из-за возможных провокаций и «спецопераций».

20 февраля Киев эвакуировал из КНР 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. Решение властей вызвало протесты со стороны местных жителей, которые переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Подробности — в материале RT.

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