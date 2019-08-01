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На Украине возбудили новое дело против Порошенко
01 августа 2019, 13:39 • 96 • Украина
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.
РИА Новости
По его словам, это уголовное производство может «накрыть» десятки людей из окружения политика.
Портнов отметил, что по данному делу также проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома».
Они якобы организовали многомиллионные перечисления валюты из концерна в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты.
Портнов отметил, что схема позволила похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен.
Ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко фигурирует в 11 производствах.
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