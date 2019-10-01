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На Украине возбудили дело в отношении Луценко

01 октября 2019, 18:39  •  75 • Украина
На Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко по подозрению в злоупотреблении властью.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщила «Укринформу» пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

«ГБР возбудило уголовное дело по заявлению действующего народного депутата относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором, а именно злоупотребления служебным положением путём содействия незаконному игорному бизнесу», — цитирует её агентство.

Ранее Юрий Луценко прокомментировал заявление главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который обвинил его в связях с подпольным игорным бизнесом.

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