На Украине возбудили дело в отношении Луценко

• 75 • Украина

На Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко по подозрению в злоупотреблении властью.

РИА Новости

Об этом сообщила «Укринформу» пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова. «ГБР возбудило уголовное дело по заявлению действующего народного депутата относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором, а именно злоупотребления служебным положением путём содействия незаконному игорному бизнесу», — цитирует её агентство. Ранее Юрий Луценко прокомментировал заявление главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который обвинил его в связях с подпольным игорным бизнесом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники