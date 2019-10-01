|
На Украине возбудили дело в отношении Луценко
01 октября 2019, 18:39 • 75 • Украина
На Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко по подозрению в злоупотреблении властью.
РИА Новости
Об этом сообщила «Укринформу» пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
«ГБР возбудило уголовное дело по заявлению действующего народного депутата относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором, а именно злоупотребления служебным положением путём содействия незаконному игорному бизнесу», — цитирует её агентство.
Ранее Юрий Луценко прокомментировал заявление главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который обвинил его в связях с подпольным игорным бизнесом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 сентября 2019, 03:39
|
30 сентября 2019, 03:39
|
25 сентября 2019, 10:09
|
25 сентября 2019, 16:24
|
25 сентября 2019, 16:39
|
28 сентября 2019, 14:09
|
27 сентября 2019, 23:39