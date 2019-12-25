|
На Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга
25 декабря 2019, 12:39 • 90 • Украина
Прокуратура созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» (АРК) возбудила уголовное дело по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РИА Новости
Там отметили, что дело заведено по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).
Утром 25 декабря пассажирский поезд «Таврия» из Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части моста через Керченский пролив, прибыл в Севастополь. На вокзале его торжественно встречали, для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром.
Накануне с Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы на полуостров.
МИД Украины выразил протест из-за запуска железнодорожной части Крымского моста.
Церемония открытия состоялась 23 декабря при участии президента России Владимира Путина.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 декабря 2019, 02:54
|
19 декабря 2019, 00:54
|
22 декабря 2019, 18:48
|
21 декабря 2019, 08:09
|
19 декабря 2019, 13:54
|
23 декабря 2019, 08:54
|
24 декабря 2019, 07:39