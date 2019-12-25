На Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга

Прокуратура созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» (АРК) возбудила уголовное дело по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что дело заведено по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).

Утром 25 декабря пассажирский поезд «Таврия» из Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части моста через Керченский пролив, прибыл в Севастополь. На вокзале его торжественно встречали, для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром.

Накануне с Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы на полуостров.

МИД Украины выразил протест из-за запуска железнодорожной части Крымского моста.

Церемония открытия состоялась 23 декабря при участии президента России Владимира Путина.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.