На Украине возбудили дело после пожара на арсенале в Винницкой области

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Небрежное отношение к военной службе» в связи с возгоранием и последующими взрывами на арсенале в Винницкой области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе)», — указывается в заявлении.

Уточняется, что возможной причиной происшествия стало возгорание сухой травы, которое привело к детонации боеприпасов. Всего в итоге произошло около шести взрывов.

Ранее на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области были зафиксированы взрывы.

Осенью 2017 года на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По данным украинских СМИ, в результате инцидента могли быть уничтожены до 32 тыс. тонн снарядов общей стоимостью $800 млн.

Подробнее об этом инциденте — в материале RT.