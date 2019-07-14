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На Украине возбудили дело после наезда машины на группу велосипедистов
14 июля 2019, 19:54 • 16 • Украина
На Украине возбудили уголовное дело после того, как автомобиль наехал на группу велосипедистов в Николаевской области, в результате чего пострадали шесть детей.
© Аккаунт ГПУ Facebook
«25-летний водитель ВАЗа, житель Николаева, по предварительным данным, не пострадал», — сообщили в полиции.
Там отметили, что все пострадавшие госпитализированы.
Ранее на Украине на трассе Николаев — Снигирёвка автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.
Среди пострадавших — девочки в возрасте от 14 до 17 лет.
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