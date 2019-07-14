На Украине возбудили дело после наезда машины на группу велосипедистов

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На Украине возбудили уголовное дело после того, как автомобиль наехал на группу велосипедистов в Николаевской области, в результате чего пострадали шесть детей.

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«25-летний водитель ВАЗа, житель Николаева, по предварительным данным, не пострадал», — сообщили в полиции. Там отметили, что все пострадавшие госпитализированы. Ранее на Украине на трассе Николаев — Снигирёвка автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. Среди пострадавших — девочки в возрасте от 14 до 17 лет.

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