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На Украине возбудили дело после избиения журналиста
18 июня 2018, 15:24 • 26 • Украина
Полиция украинского Херсона возбудила уголовное дело по факту избиения журналиста. Об этом сообщается в Facebook Нацполиции по региону.
РИА Новости
Как отмечается, в полицию обратился 35-летний мужчина, представившийся сотрудником СМИ, и сообщил, что двое неизвестных причинили ему травмы.
Ранее сообщалось, что в Одессе напали на съёмочную группу местного телеканала.
Также глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что число нападений на журналистов в стране возросло.
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