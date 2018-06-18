На Украине возбудили дело после избиения журналиста

Полиция украинского Херсона возбудила уголовное дело по факту избиения журналиста. Об этом сообщается в Facebook Нацполиции по региону.

Как отмечается, в полицию обратился 35-летний мужчина, представившийся сотрудником СМИ, и сообщил, что двое неизвестных причинили ему травмы.

Ранее сообщалось, что в Одессе напали на съёмочную группу местного телеканала.

Также глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что число нападений на журналистов в стране возросло.