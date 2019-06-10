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На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

10 июня 2019, 00:39  •  57 • Украина
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
 
РИА Новости
 

«По факту загрязнения водоёма в селе Збаржевка Погребищенского района, который является притоком реки Рось… открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242 («Нарушение правил охраны вод») Уголовного кодекса Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что данное преступление может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее мэр Белой Церкви Геннадий Дикий сообщил, что возглавляемый им регион и Умань будут отключены от водоснабжения 9 июня в связи с загрязнением реки Рось.

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