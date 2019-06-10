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На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
10 июня 2019, 00:39 • 57 • Украина
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
РИА Новости
«По факту загрязнения водоёма в селе Збаржевка Погребищенского района, который является притоком реки Рось… открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242 («Нарушение правил охраны вод») Уголовного кодекса Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что данное преступление может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее мэр Белой Церкви Геннадий Дикий сообщил, что возглавляемый им регион и Умань будут отключены от водоснабжения 9 июня в связи с загрязнением реки Рось.
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