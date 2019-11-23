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На Украине возбудили дело о слежке СБУ за депутатами Рады

23 ноября 2019, 00:39  •  45 • Украина
Украинское Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении сотрудников и руководства Службы безопасности страны о слежке за депутатами Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
 
РИА Новости
 

«Решение ГБР об открытии уголовного производства основывается на обращении народных депутатов, которое стало реакцией на информацию, появившуюся в СМИ, о том, что департамент «К» СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от «Оппозиционной платформы — За жизнь», — сообщили в пресс-службе партии.

Там уточнили, что данная информация подтверждается фактами об использовании должностными лицами своего служебного положения и оказании «незаконного влияния» на депутатов для того, чтобы помешать им выполнять свои обязанности.

Ранее украинский журналист Андрей Павловский сообщил, что СБУ проводит негласную операцию по установлению связей внутри «Оппозиционной платформы — За жизнь» и определению источников дохода партии.

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