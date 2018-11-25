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На Украине возбудили дело из-за протестов автомобилистов возле границы

25 ноября 2018, 23:54  •  74 • Украина
Главное управление Нацполиции Украины по Львовской области возбудило уголовное дело из-за блокирования протестующими автомобилистами дорог возле пограничных пунктов пропуска.
 
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Об этом информирует пресс-служба полиции. 

«По факту блокирования автомобильных дорог вблизи пограничных пунктов пропуска правоохранители Львовской области возбудили уголовное дело по статье «Блокирование транспортных коммуникаций», — заявили в полиции.

Отмечается, что полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.

Ранее МВД Украины призвало протестующих на украинско-польской границе автомобилистов «не прибегать к радикальным действиям». 

Владельцы автомобилей устроили акции протеста на Украине из-за новых правил растаможивания машин с европейскими номерами.

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