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На Украине возбудили дело из-за протестов автомобилистов возле границы
25 ноября 2018, 23:54 • 74 • Украина
Главное управление Нацполиции Украины по Львовской области возбудило уголовное дело из-за блокирования протестующими автомобилистами дорог возле пограничных пунктов пропуска.
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Об этом информирует пресс-служба полиции.
«По факту блокирования автомобильных дорог вблизи пограничных пунктов пропуска правоохранители Львовской области возбудили уголовное дело по статье «Блокирование транспортных коммуникаций», — заявили в полиции.
Отмечается, что полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.
Ранее МВД Украины призвало протестующих на украинско-польской границе автомобилистов «не прибегать к радикальным действиям».
Владельцы автомобилей устроили акции протеста на Украине из-за новых правил растаможивания машин с европейскими номерами.
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