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На Украине возбудили дело из-за утечки азотной кислоты на трассе
08 августа 2018, 00:39 • 38 • Украина
Украинская полиция открыла уголовное производство по факту утечки азотной кислоты на трассе в Днепропетровской области.
© dp.npu.gov.ua
Как информирует пресс-служба местной полиции, производство открыто по факту «нарушения правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами».
«В ходе открытого уголовного производства будут установлены причины утечки химического вещества и лица, которые могут быть к этому причастны», — заявили в полиции.
Отмечается, что в радиусе утечки было перекрыто движение транспорта. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.
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