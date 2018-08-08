На Украине возбудили дело из-за утечки азотной кислоты на трассе

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту утечки азотной кислоты на трассе в Днепропетровской области.

Как информирует пресс-служба местной полиции, производство открыто по факту «нарушения правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами».

«В ходе открытого уголовного производства будут установлены причины утечки химического вещества и лица, которые могут быть к этому причастны», — заявили в полиции.

Отмечается, что в радиусе утечки было перекрыто движение транспорта. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.