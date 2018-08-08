Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
5 миллионов российских семей смогут ежегодно улучшать свои жилищные условия
Домашние ценности: как изменятся тарифы на сотовую связь после отмены платы за в...
«Прививаете ребёнку ненависть»: в соцсетях пристыдили мать отказавшегося говорит...
Human Rights: Американцы в Сирии отправляли на смерть детей
Главная / Украина

На Украине возбудили дело из-за утечки азотной кислоты на трассе

08 августа 2018, 00:39  •  38 • Украина
Украинская полиция открыла уголовное производство по факту утечки азотной кислоты на трассе в Днепропетровской области.
 
© dp.npu.gov.ua
 

Как информирует пресс-служба местной полиции, производство открыто по факту «нарушения правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами».

«В ходе открытого уголовного производства будут установлены причины утечки химического вещества и лица, которые могут быть к этому причастны», — заявили в полиции.

Отмечается, что в радиусе утечки было перекрыто движение транспорта. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

38
Источник
Похожие новости
07 августа 2018, 18:09
Адвокат Вышинского рассказал об условиях содержания журналиста
08 августа 2018, 00:39
На Украине запретили ввоз в страну учебника по английскому языку из России
07 августа 2018, 14:54
На границе с Крымом задержали украинца с поддельной печатью в паспорте

07 августа 2018, 13:09
В украинской армии заменят традиционное приветствие бандеровским лозунгом
07 августа 2018, 14:54
На Украине впервые предъявили обвинение в жестоком обращении с животными
07 августа 2018, 01:54
Политолог прокомментировал возможную отмену железнодорожного сообщения Украины с Россией
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
08 августа 2018, 00:39
На Украине запретили ввоз в страну учебника по английскому языку из России
08 августа 2018, 00:54
«Турция не спасет русских от смерти»
08 августа 2018, 00:39
На быстрых нейтронах: российские конструкторы разработали «вечный» двигатель для подл...
08 августа 2018, 00:39
Домашние ценности: как изменятся тарифы на сотовую связь после отмены платы за входящ...
08 августа 2018, 00:54
Странная война: союзники США купили немного «Аль-Каиды»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 августа 2018, 13:54
Путин подписал закон о родном языке, повышении НДС и разрешении бронировать день свадьбы
02 августа 2018, 00:36
Усик: о «СМИ», травле, крестном ходе, Шарие
06 августа 2018, 13:09
Россия дала Турции месяц, чтобы убраться из Идлиба
05 августа 2018, 11:09
В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?
03 августа 2018, 23:24
Расплата Прибалтики и Украины за русофобию (aftershock.news)
01 августа 2018, 09:39
Трагедия в Греции показала избирательную солидарность в Европе
07 августа 2018, 08:39
Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.