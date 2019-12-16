На Украине возбудили дело из-за нападения на депутата

Сотрудники правоохранительных органов украинского города Сумы возбудили уголовное дело по факту нападения на депутата Верховной рады Михаила Ананченко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Сумской области Наталью Науменко.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 («Насилие в отношении народного депутата Украины») УК Украины. Начат комплекс неотложных следственно-разыскных мероприятий», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Ананченко заявил, что по дороге домой на него напали неизвестные в балаклавах.