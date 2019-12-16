|
На Украине возбудили дело из-за нападения на депутата
16 декабря 2019, 17:24 • 73 • Украина
Сотрудники правоохранительных органов украинского города Сумы возбудили уголовное дело по факту нападения на депутата Верховной рады Михаила Ананченко.
@UA.KyivPolice Facebook
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Сумской области Наталью Науменко.
«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 («Насилие в отношении народного депутата Украины») УК Украины. Начат комплекс неотложных следственно-разыскных мероприятий», — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее Ананченко заявил, что по дороге домой на него напали неизвестные в балаклавах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2019, 23:24
|
12 декабря 2019, 17:24
|
09 декабря 2019, 21:40
|
15 декабря 2019, 12:24
|
11 декабря 2019, 01:09
|
12 декабря 2019, 16:09
|
16 декабря 2019, 10:54