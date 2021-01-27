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На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко

27 января 2021, 08:35  •  161 • Украина

Против экс-президента Украины, нардепа Петра Порошенко, и действующего президента США Джо Байдена открыли два новых уголовных производства. По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, дела открыты из-за их предполагаемого вмешательства в работу генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

«22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», — заявил адвокат.

Головань не уточнил, кто и где начал уголовные производства, но исходя из его слов, можно предположить, что дело ведет Печерский суд по заявлению внефракционного нардепа Андрея Деркача.

По мнению защитника, таким образом «действующая украинская власть пытается разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США». Зачем власть выступает против такого рода партнерства, у Порошенко также внятно не ответили.

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