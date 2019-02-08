Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп признал, что стал жертвой харассмента
"Это масоны!": Депутат просит расследовать гибель Пушкина
"Хочет стать вторым де Голлем": Макрону из России освежили "генет...
Тимошенко ПРОГОВОРИЛАСЬ! США "протащат" Порошенко на выборах! Вечер с ...
Главная / Украина

На Украине возбудили более 20 дел из-за нарушений в ходе предвыборной кампании

08 февраля 2019, 22:09  •  58 • Украина
Украинские полицейские возбудили 21 уголовное дело в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании. ОБ этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
 
РИА Новости
 

«Полиция расследует 21 уголовное производство, связанное с нарушением избирательного законодательства», — указывается в сообщении.

Как уточняется, пять уголовных дел возбудили за подкуп избирателей.

В конце января сообщалось о возбуждении пяти дел из-за нарушений в ходе избирательной кампании.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. По последним данным, Центральная избирательная комиссия Украины в общей сложности зарегистрировала 44 кандидата на пост президента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


58
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 15:39
Россия воздержится от направления на Украину наблюдателей
08 февраля 2019, 15:39
Кремль считает недопустимым решение Киева по наблюдателям из России
08 февраля 2019, 12:24
СМИ: Наблюдатели из России посетят выборы на Украине вопреки запрету
Загрузка...
08 февраля 2019, 15:39
Киев выполнил более 40% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС
08 февраля 2019, 18:54
На Украине мужчина обстрелял офис радиостанции
08 февраля 2019, 15:39
Порошенко пообещал подать заявку на членство Украины в ЕС в 2023 году
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
08 февраля 2019, 06:09
С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Венесуэлу российского борта
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.