На Украине возбудили более 20 дел из-за нарушений в ходе предвыборной кампании

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Украинские полицейские возбудили 21 уголовное дело в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании. ОБ этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

РИА Новости

«Полиция расследует 21 уголовное производство, связанное с нарушением избирательного законодательства», — указывается в сообщении. Как уточняется, пять уголовных дел возбудили за подкуп избирателей. В конце января сообщалось о возбуждении пяти дел из-за нарушений в ходе избирательной кампании. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. По последним данным, Центральная избирательная комиссия Украины в общей сложности зарегистрировала 44 кандидата на пост президента.

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