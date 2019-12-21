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На Украине возбудили 250 уголовных дел за занятие игорным бизнесом

21 декабря 2019, 17:39  •  33 • Украина
На Украине возбудили 250 уголовных дел по фактам занятия игорным бизнесом. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
 
Pixabay
 

«В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по статье «Занятие игорным бизнесом», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе выявления и пресечения незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на Украине прекращена деятельность 5,3 тыс. игорных заведений, изъято 4,4 тыс. единиц игрового оборудования.

Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине.

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