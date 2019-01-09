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На Украине возбудили 11 тысяч дел против дезертиров и уклонистов

09 января 2019, 20:09  •  93 • Украина
Главная военная прокуратура Украины сообщила о возбуждении более 11 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и уклонения от службы.
 
@gp.gov.ua Facebook
 

Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры.

«В течение 2014—2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018-го) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11 292 обвинительных актов...» — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что обвинительные акты подготовлены по статьям 407 (самовольное оставление места несения службы), 408 (дезертирство) и 409 (уклонение от службы).

При этом 1,5 тыс. обвинительных актов касаются дезертирства.

В ноябре в киевском военкомате заявили, что призывная кампания в городе находится на грани срыва.

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