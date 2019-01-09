|
На Украине возбудили 11 тысяч дел против дезертиров и уклонистов
09 января 2019, 20:09 • 93 • Украина
Главная военная прокуратура Украины сообщила о возбуждении более 11 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и уклонения от службы.
@gp.gov.ua Facebook
Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры.
«В течение 2014—2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018-го) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11 292 обвинительных актов...» — заявили в прокуратуре.
Отмечается, что обвинительные акты подготовлены по статьям 407 (самовольное оставление места несения службы), 408 (дезертирство) и 409 (уклонение от службы).
При этом 1,5 тыс. обвинительных актов касаются дезертирства.
В ноябре в киевском военкомате заявили, что призывная кампания в городе находится на грани срыва.
Подпишитесь на нас
93
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2019, 16:24
|
06 января 2019, 13:54
|
09 января 2019, 04:09
|
05 января 2019, 13:39
|
06 января 2019, 17:39
|
04 января 2019, 06:54
|
08 января 2019, 14:55