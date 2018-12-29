На Украине военнослужащим повысят зарплаты в 2019 году

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что подписал указ о повышении зарплат украинским военнослужащим с 1 января 2019 года.

Об этом он проинформировал в своём Facebook.

По словам Полторака, соответствующий документ он подписал 28 декабря.

«Командир бригады, который ранее получал 17—18 тыс. гривен, теперь будет получать почти 26 тыс. Командир батальона вместо 14 тыс. будет получать 19—23 тыс., а денежное довольствие командира роты составит 16 тыс. гривен, а не 12 тыс., которые ему начисляют сейчас», — написал он.

Украинский министр добавил, что контрактникам будут платить больше 10 тыс. гривен. Он также сообщил, что минимальные выплаты тем, кто служит в Донбассе, составят более 20 тыс. гривен.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко рассказал, какой должна быть минимальная зарплата в стране.