Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме оценили слова депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост
США готовят «Республику Косово» к вступлению в НАТО
"Народ не проведешь": Опрос показал отношение украинцев к введению вое...
Российские самолеты в Венесуэле навели шороху в США
Главная / В России

На Украине во второй раз выставили на торги крымский «Норд»

11 декабря 2018, 21:54  •  29 • В России

Украина в очередной раз хочет продать сейнер «Норд». На сайте аукциона OpenMarket появилась информация: «Судно рыболовное, средний черноморский сейнер (СЧС-225) «Норд», 1989 год…»

Торги назначены на 26 декабря. Указано и место нахождения судна: Запорожская область, город Бердянск, улица Горького, 13/7, Бердянский морской торговый порт.

Судно пришвартовано в Бердянске. Фото: setam.net.ua

Нужно, сказать, что рыболовецкий сейнер «Норд» подешевел на 10 процентов. Стартовая цена: 1,46 миллионов гривен (это примерно 52 тысяч долларов).

В первый же раз за судно просили 1, 63 миллионов гривен (около 58 тысяч долларов).

Но торги отменили из-за того, что никто допущенных 12 участников не внес положенный денежный задаток.

- Арестованный сейнер «Норд» будет перевыставлен на торги со снижением цены и найдет своего покупателя, - прокомментировал украинским СМИ руководитель предприятия «СЕТАМ», занимающего аукционом.

Сказано – сделано. Торги назначены на 26 декабря.

Российское судно «Норд» с рыбаками из Керчи пограничники незалежной захватили в нейтральных водах 25 марта.

Осенью так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» отдала судно Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Эта компания и занимается его реализацией.

Экипаж уже вернулся домой в Керчь: 20 апреля Украину смогли покинуть кок Ирина Оборина и моряк Дмитрий Таразанов. 30 октября семерых оставшихся рыбаков сейнера «Норд» власти обменяли на украинских моряков судна «ЯМК-0041», задержанного за браконьерство.

Освобожденные моряки до 15 декабря находятся в оплачиваемом отпуске, а дальше им, если не помогут власти, грозит безработица и увольнение. "Норд" - это единственное судно рыбколхоза имени Первого мая. Пока никто не изъявил желание поддержать это предприятие.

Капитана же судна Владимира Горбенко до сих пор удерживают на Украине. На россиянина завели два уголовных дела за браконьерство и незаконное пересечение границы Украины. Их объединили в одно производство. Следующее судебное заседание назначено на 12 декабря в Оболонском районном суде города Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
29
Источник
Похожие новости
11 декабря 2018, 12:09
Геннадий Зюганов: 31 декабря, перед перестройкой, я расталкивал вагоны и пил чистый спирт
11 декабря 2018, 16:54
«Обстановка сложная, но контролируемая»: в НАК подвели итоги борьбы с терроризмом в 2018 году
11 декабря 2018, 18:39
Российские самолеты в Венесуэле навели шороху в США

11 декабря 2018, 00:39
Труха под обоями: в Сибири от сироты требуют оплатить ремонт обрушившейся стены в муниципальной квартире
11 декабря 2018, 21:54
На Украине во второй раз выставили на торги крымский «Норд»
11 декабря 2018, 13:39
«Дали признательные показания»: суд арестовал подозреваемых в жестоком избиении «наркокурьера»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
11 декабря 2018, 07:24
Выборы на Украине, "ребрендинг" — в США: Американские СМИ объяснили визит Т...
11 декабря 2018, 04:09
Украина вступит в ЕС. Но только состав будет иной: В Сети появился анекдот дня
11 декабря 2018, 13:39
«Дали признательные показания»: суд арестовал подозреваемых в жестоком избиении «нарк...
11 декабря 2018, 03:24
Переговоры в шаге от пропасти
11 декабря 2018, 04:09
Отчаяние из-за выборов: Европейский эксперт объяснил действия Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 18:54
Запугать не удастся: Newsweek перевел для военных США предупреждение русского патриотического эксперта
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
05 декабря 2018, 05:09
Американцы перешли черту. Пора перестать называть их партнерами - политолог
08 декабря 2018, 11:09
Порошенко поставил крест на будущем Украины
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.