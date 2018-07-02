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На Украине вновь совершено нападение на цыган
02 июля 2018, 11:09 • 137 • Украина
Правоохранительные органы Украины расследуют убийство цыганки в городе Берегово Закарпатской области, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
РИА Новости
«1 июля поступило сообщение об обнаружении женщины в обморочном состоянии на одной из улиц Берегова. Её до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось, на шее 30-летней жительницы Берегова обнаружены ранения», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
В полиции отметили, что на данном этапе не найдено «мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией».
Как уточняют местные СМИ, убитая была цыганкой.
В конце июня в результате нападения на лагерь цыган во Львове погиб один человек.
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