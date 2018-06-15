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На Украине вновь призвали «отрезать» Крым

15 июня 2018, 19:09  •  136 • Украина
Бывший начальник Генштаба ВС Украины Анатолий Лопата в интервью «Обозревателю» заявил, что Киев должен превратить Крым в остров.
 
© Anton Gyngazov globallookpress.com
 

«Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится», — сказал он.

Он отметил, что канал должен иметь ширину 100 метров и глубину, достаточную для прохода «любых высокотоннажных кораблей».

По его словам, благодаря такому каналу Украина получит «выход к морю, контролируя свою территорию от Мариуполя и дальше».

Ранее украинский генерал Василий Вовк отметил, что стране вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшее время.

Летом 2017 года на Украине уже предлагали отрезать Крым от материка каналом.

Тогда на сайте украинского президента была опубликована петиция с инициативой прорыть канал между Азовским и Чёрным морями. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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