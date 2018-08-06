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На Украине вновь подняли вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

06 августа 2018, 14:24  •  80 • Украина

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Профильные ведомства Украины по-прежнему рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на высокую прибыльность таких перевозок. Об этом в понедельник заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

В конце 2017 года министр инфраструктуры уже выступал с подобной инициативой. Тогда он выразил надежду, что компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") пересмотрит свою политику и введет такой запрет. При этом он признал, что в России живут родственники украинцев, однако, по его мнению, "именно они должны ездить на Украину", а не наоборот. Кроме того, Омелян обещал "вести разговор" и с автобусными перевозчиками.

По данным "Укрзализныци", маршруты в Россию стали самыми прибыльными для железных дорог Украины за прошлый год. На первом месте оказался поезд Киев - Москва, который принес $5,8 млн. За ним следует направление Одесса - Москва ($3,7 млн). В пятерку самых прибыльных также попали поезд Киев - Санкт-Петербург ($0,8 млн) и только два внутренних направления - из Киева в Одессу и во Львов.

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