На Украине вновь осквернили памятник жертвам холокоста

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион заявил, что в украинском Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«За несколько дней до Международного дня памяти холокоста в Кривом Роге недалеко от родительского дома президента осквернили памятник жертвам тех событий. Я надеюсь, что справедливость восторжествует», — указал он.

Days before the commemoration of the International #HolocaustRemembranceDay the monument to the victims of the #Shoa in Kirvyi Rih, not far from President's @ZelenskyyUa parents Home, was vandalized. I hope that justice eill prevail. #UnitedinMemory75#NeverAgainpic.twitter.com/fHUAoZ6DAg — Joel Lion (@ambassadorlion) 19 января 2020 г.

Ранее МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что «лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине».

В ноябре 2019 года в Киеве неизвестные вандалы разрисовали памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему свастикой.

В октябре 2019 года в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В августе 2019 года в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста. Позднее в этом же регионе вандалы осквернили другой монумент, посвящённый евреям, а также пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому.