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На Украине вновь осквернили памятник жертвам холокоста
20 января 2020, 19:09 • 31 • Украина
Посол Израиля на Украине Джоэль Лион заявил, что в украинском Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста.
@ambassadorlion Twitter
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«За несколько дней до Международного дня памяти холокоста в Кривом Роге недалеко от родительского дома президента осквернили памятник жертвам тех событий. Я надеюсь, что справедливость восторжествует», — указал он.
Ранее МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что «лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине».
В ноябре 2019 года в Киеве неизвестные вандалы разрисовали памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему свастикой.
В октябре 2019 года в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.
В августе 2019 года в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста. Позднее в этом же регионе вандалы осквернили другой монумент, посвящённый евреям, а также пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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