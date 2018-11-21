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На Украине вновь беда с несуществующим Крымским мостом

21 ноября 2018, 19:24  •  48 • Политика
Украина опять попала в топы новостей с заявлениями об очередной беде, которая якобы постигла незаконно построенный, по мнению ее руководителей и СМИ, Крымский мост
Автор:
Малосолов Андрей
В Незалежной снова истерика по поводу Крымского моста. Местные СМИ вовсю внушают украинскому читателю оптимизм, что «москали» опять построили какую-то развалюху, которая вот-вот упадет в воду.
Уточним: министерство временно оккупированных территорий Украины выпустило очередное заключение, в котором говорится, что построенный Россией Крымский мост, с одной стороны, проседает в море, причем на 90 мм в год, с другой — нарастает в нем! Дисбаланс сознания «украинских специалистов» отражается и на противоречивых оценках, из которых не совсем понятно, что все-таки происходит с мостом.
Фото: www.globallookpress.com
Блестящий вывод, с которым совершенно невозможно не согласиться, ведь и разработчики моста в один голос утверждали, что он будет одним из самых сложных сооружений — как раз в силу непростого морского дна в Черном море, а также из-за своеобразной погоды в месте строительства, со штормами, зыбучими почвами и так далее.
Украинские эксперты идут дальше простого прогноза и утверждают, что в ближайшие месяцы на мосту может произойти авария. С обязательной приставкой: «из-за которой погибнет очень много людей». В день начала Майдана такое добавление звучит особенно зловеще, учитывая, к каким жертвам среди мирного населения привели события, случившиеся после победы героев Майдана в Киеве.
Впрочем, украинцы прежде всего озабочены экологией. За нее и переживают в министерстве оккупированных территорий, полагая, что вероятное обрушение опор моста именно к такому результату и приведет. Непонятно, правда, к каким именно последствиям для экологии.

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