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На Украине вместо лечения коронавируса будут снимать патриотические фильмы

08 апреля 2020, 19:35  •  28 • Украина

Правительство Украины предлагает Верховной Раде утвердить третий проект изменений в госбюджет, в котором средства из фонда по борьбе с коронавирусом перераспределят на патриотическое кино. Об этом 8 апреля сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

«Важно то, что Кабмин учел большинство наших требований (наш альтернативный проект изменений в бюджет был единственным поданным от депутатов): финансирование культуры, инфраструктуры, школы. В неполном объеме, но все же лучше, чем ничего», — написал депутат.

По данным Гончаренко, у Фонда борьбы с коронавирусом забирают 30,7 млрд грн (около 90 млрд рублей), остается 66 млрд 342 млн (около 190 млрд рублей). Из этих денег 15,8 млрд грн (около 45 млрд рублей) отправляют на Министерство здравоохранения и 10,6 млрд грн (около 30 млрд рублей) — на выплаты пенсий. На 7 млн грн (около 20 млн рублей) больше получит Офис президента. Кроме того, 1 млрд грн (около 2,8 млрд рублей) добавляют судебной системе, а 4,9 млрд (около 15 млрд рублей) получает Фонд регионального развития.

Кроме того, 150 млн грн (около 430 млн рублей) добавляют Украинскому культурному фонду и 50 млн грн (около 130 млн рублей) — на патриотическое кино.

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