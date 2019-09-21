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На Украине вместо гиперлупа теперь будут работать над телепортацией?

21 сентября 2019, 13:24  •  103 • В России

- Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей! – именно эти бессмертные слова дяди Мити из фильма «Любовь и голуби» сами собой всплыли в моей голове после прочтения очередной новости из Украины. Готовьтесь теперь им вы. Готовы? Ну так слушайте.

На Украине не будет гиперлупа!

Его не будут ни строить, ни проектировать. Ни, уж тем более, не построят. Кто знаком с Украиной, понимает разницу. От слова совсем. Мегапроект имени экс-министра В. Омеляна по выводу Незалежной в передовые во всемирном масштабе в технологическом плане страны с суперпередовой транспортной инфраструктурой имени Илона сами понимаете какого Маска.

А ведь как все начиналось! Обсуждение маршрута, какой запускать первым, ЖмеринкаШепетовка или Житомир - Горишни Плавни? Дебаты по вопросу о возможности перепрофилирования ГТС под нужды этой самой хиперлупы для доставки бахчевых в Киев и далее транзитом в саму Европу. Торжественные обещания Омеляна: «Нынешнее поколение украинцев будет ездить на хиперлупе!»

А ведь под это дело были запланированы и расцвет будущей украинской науки и подъем промышленной экономики страны. Не верите? А зря. Черным по белому читайте: «В Национальной академии наук признали перспективность внедрения новейшей транспортной технологии Hyperloop, продвигаемой в Украине известным американским бизнесменом Илоном Маском... Согласно обнародованным ведомствами данным, ученые из НАН твердо убеждены − производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества дадут возможность успешно развивать проект Hype.ua». А среди тех, кто уже выразил готовность приступить к работе, были Агентство развития Днепра, Платформа развития инноваций, Инновационный парк UNIT.City, бывший гигант, делавший ракеты «Южмаш», Украинский институт будущего, «Гемфри Инжиниринг», Каховский завод электросварочного оборудования, и даже сам «Укроборонпром». Ну как – готовы приступать. Скажем честно – были готовы осваивать деньги, которые кто-нибудь должен был дать.

И вот все накрылось. И заявил об этом нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий.

- Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее, и проще, - объяснил он. – И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет.

И что? Может быть, кто-то скажет, что к руководству на Украине пришли вменяемые люди, которые не ведутся на бредовые инициативы? Может, вы еще решите, что там теперь станут строить дороги, мосты и прочую инфраструктуру не умозрительного будущего, а настоящего? Боюсь, вы слишком оптимистичны. Потому что некий внутренний голос мне снова подсказывает, что теперь на Незалежной запустят проект по строительству телепортационных портов, проигнорировав явный сарказм в речи Криклия. Благо, он сам намекнул про «новые дистанции». Уверен, что и Академия наук Украины, и «Южмаш», и «Укроборонпром» в ближайшее время дадут положительные заключения по проекту и приступят к работе.

И вопрос только в том, какой маршрут назначат первым: Одесса – Шепетовка или все же сумы – Бердянск? Конечно, местные патриоты хотели бы сразу десантироваться в Москву на Красную площадь, но тут одна загвоздка есть: при телепортации должны быть две станции: и отправки, и приема. А российская наука еще не достигла таких высот и не добралась до этих технологий. Так что с телепортом в Москве у Украины точно будет полный облом.

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