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На Украине вандалы разгромили часовню УПЦ
23 января 2019, 13:54 • 166 • Украина
В Житомирской области Украины неизвестные вандалы разгромили часовню канонической Украинской православной церкви.
© Андрей Стенин РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции Украины.
«В полицию обратился священнослужитель и рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни, расположенной вблизи дороги между сёлами Высокая Печь и Дубровка Барановского района», — указывается в заявлении.
В полиции добавили, что сотрудники правоохранительных органов также зафиксировали, что хулиганы разбросали имеющиеся внутри вещи, иконы и повредили колодец возле часовни.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются причастные лица.
Нападения на храмы УПЦ на территории Украины в последнее время фиксируются всё чаще. В частности, 27 декабря 2018 года в Одесской области неизвестные устроили погром в храме, а в ноябре вандалы намеревались устроить пожар в колокольне храма иконы Божией Матери в Одессе.
Помимо поджогов религиозных зданий и нападений на них, злоумышленники на Украине также грабят церкви и устраивают провокации против священнослужителей.
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