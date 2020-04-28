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На Украине в условиях коронавируса без работы могут остаться десятки тысяч медиков

28 апреля 2020, 03:10  •  54 • Украина
В ходе своего очередного заседания украинское правительство было вынуждено констатировать недостаточное финансирование медицинской отрасли в стране и неспособность местных органов власти обеспечить нормальное функционирование больниц и поликлиник.
Согласно официальной информации, только за последний месяц пребывания Украины на так называемом «жестком карантине» из-за коронавируса заявления об увольнении написали около 1,2 тысячи врачей и не менее трех тысяч представителей младшего медперсонала. Из-за постоянных задержек и без того минимальной зарплаты о своем намерении уйти из профессии сегодня заявляет подавляющее большинство медиков. На этом фоне Киев готов просить помощи у международного сообщества. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.
Этот день руководство районной больницы небольшого населенного пункта в Киевской области называет «настоящим праздником». Накануне группа волонтеров передала указанному медучреждению аппарат искусственной вентиляции легких, 800 марлевых защитных масок, а также положила на счета каждого из 120 сотрудников структуры по 500 гривен (примерно 1300 рублей).
«Честно говоря, я даже прослезился, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН исполняющий обязанности главврача Петр Мелех. — Мы еще в феврале просили у министерства здравоохранения предоставить нам хотя бы элементарные противовирусные средства, не говоря уже о современной технике. Отказывали — мол, нет дополнительных денег. А из-за того, что нет денег — не в последнюю очередь от меня уходит персонал. Как все мы сможем бороться с болезнью (с COVID-19. — Прим. ФАН), если уходят специалисты?»
Ответ на подобный вопрос попытался дать украинский президент Владимир Зеленский.
«Необходимо найти нужные суммы и гарантировать стабильную работу и больниц, и медработников», — заявил Зеленский во время телевизионного выступления.
И как бы между прочим добавил, что для всех «это должно стать делом чести».
В качестве определенного призыва к действию президентские слова восприняли в основном рядовые украинцы. Так, например, практически по всей стране стартовала акция «Подвези медика», в ходе которой как автолюбители, так и профессиональные таксисты бесплатно доставляют врачей, медсестер и санитаров к месту работы. А в рамках общественной программы под кодовым названием «Крыша для доктора» владельцы гостиниц и небольших хостелов предоставляют тем же медикам бесплатное жилье. Помимо прочего, волонтерские группы за собственный счет приобретают для стационаров и амбулаторий нужное оборудование.
«Каждый товар, который мы способны приобрести и снабжать вместе с нашими партнерами, спасает чью-то жизнь. Ситуация во многих украинских больницах продолжает оставаться ужасной. Количество пациентов с COVID-19 стремительно растет с каждым днем. А количество медицинского персонала, заразившегося вирусом, одно из самых высоких в мире. Им очень нужна наша помощь!», — говорится в обращении добровольцев, опубликованном на странице одной из социальных сетей.
Впрочем, многие украинские медработники в эффективность этой помощи уже не верят.
«В нашем поселке закрылась больница, а в соседнем закрывается единственная на десять ближайших сел поликлиника, — говорит врач-иммунолог из Черниговской области Надежда Буряк. — Почему-то государство не в состоянии содержать не только уже разваливающиеся строения амбулаторий, но и нас — тех, кто работает «на передовой борьбы с коронавирусом».
Буряк утверждает, что лично она и еще не менее пятидесяти врачей и медсестер ее больницы, которым были предложены места в областной клинике, работать по специальности не желают. Женщина отмечает, что «ездить за пятьдесят километров в Чернигов и получать те же копейки никто не собирается».
«Несмотря на усложняющуюся эпидемиологическую ситуацию, Киев планирует завершить начатую еще во времена экс-министра здравоохранения страны Ульяны Супрун медицинскую реформу, — сказала корреспонденту ФАН куратор общественной организации «Врачи за будущее» Ольга Вирская. — Будут оптимизированы и закрыты больницы и поликлиники, а доктора и младший медперсонал окажутся за воротами заведений, которым они посвятили жизнь».
В данном контексте довольно странно звучит предложение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля увеличить зарплату медиков, которые остались на своем посту, на 300%.
«Получать по системе Минздрава 20 тысяч гривен стабильной зарплаты будут единицы, выжившие после COVID-19 и медреформы», — говорится в заявлении на форуме во Всемирной паутине.
И с этим заявлением трудно не согласиться.
Автор: Леонид Андросов

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