На Украине в растерянности: решают, к какой «банде» примкнуть

У украинцев появилась новая дилемма. Ситуация вокруг Белоруссии поставила политиков «незалежной» перед по-настоящему сложным выбором: к какой «банде» примкнуть — либо с Российской Федерацией и Белоруссией, либо причислить себя к «европейской комьюнити».Разговор на эту тему состоялся в эфире одного из украинских телеканалов, где насущный вопрос озвучил нардеп от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Качура.Парламентарий отметил, что Украине необходимо определяться в отношениях с Белоруссией, однако при этом стоит помнить о многих направлениях и возможностях сотрудничества.«Мне кажется, что нужно определяться в идеологическом формате, „с кем мы бежим“, это как в школе определяешься, в какой банде будешь состоять.Либо ты находишься в „банде“ с Российской Федерацией и Беларусью, либо ты себя причисляешь к, скажем так, европейской комьюнити.Если у нас задекларирована на уровне Конституции интеграция в НАТО и ЕС, то понятно, что мы должны поддерживать ту позицию, которую озвучивают европейские партнёры», — подчеркнул депутат.Однако при этом он упомянул белорусскую сгущёнку, в случае исчезновения которой на Украине, он очень «расстроится».Он пояснил, что имеет в виду трудности, которые возникнут, если поддержать Запад и полностью прекратить какое-либо сотрудничество с Белоруссией.В их числе он назвал поставки высококачественной белорусской продукции. При этом телеведущий справедливо уточнил, что без сгущёнки депутаты доедут на работу, а вот без бензина вряд ли, имея в виду экономически выгодные поставки топлива.Качура в этом контексте продолжил свою мысль о том, что необходимо выработать такой подход, при котором и западных партнёров можно поддерживать в давлении на белорусские власти, и продолжать с этими же властями сотрудничество.«Нужно находить компромисс, но то, с чем нельзя его находить, — это с совестью. Нужно нашему государству найти механизм, при котором будут сохранены человеческие жизни, потому что те уникальные операции, которые проводят в Беларуси, в Украине сделать нельзя.Если мы проводим санкционную политику, нужно найти механизм, при котором в данном случае какое-то сотрудничество останется», — заявил украинский политик.Такие рассуждения напоминают старый анекдот про обезьяну, которая не смогла примкнуть ни к одной из групп, считая себя одновременно умной и красивой.