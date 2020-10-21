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На Украине в ноябре могут ввести тотальный карантин

21 октября 2020, 18:20  •  32 • Украина

На Украине в виду набирающей обороты эпидемии коронавируса COVID-19 в ноябре могут ввести тотальный карантин. Сейчас власти осуществляют его подготовку.

Такое сообщение появилось в анонимном политическом телеграм-канале «Резидент».

«Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе президента начали подготовку к всеобщему карантину, который могут ввести в конце ноября. Моделирование ситуации с ростом зараженных COVID-19 в Украине даёт негативный сценарий уже в ноябре, при позитивных факторах и действиях карантинных ограничений есть шанс сдвинуть локдаун на декабрь месяц», - говорится в сообщении.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего ежегодного послания парламенту заявил, что жесткий карантин будет введен при более чем 9 500 заразившихся COVID-19 в сутки.

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9 500 ежедневных заражений коронавируса. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин», - заявил он.

Тем временем сегодня Украина установила очередной антирекорд. В стране резко подскочило число заражений за сутки. По данным на 21 октября, за последние 24 часа коронавирусом заразились еще 6 719 украинцев, что стало новым суточным антирекордом. Прирост зараженных по сравнению с предыдущими данными представляет из себя резкий скачок – на 20 октября в стране фиксировалось 5 469 новых случаев заболевания. Также установлен антирекорд по смертям - жертвой болезни стал 141 человек за сутки.

Всего на 21 октября на территории страны установлено 315 826 случаев заражения COVID-19.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что резкий всплеск заболеваемости инфекцией связан с циркуляцией вируса и его цикличностью. Чиновник призвал украинцев тщательно соблюдать профилактические меры.

Напомним, накануне журналист и блогер Евгений Хурсин предупредил беспечных украинцев, что они останутся со смертельно опасным коронавирусом один на один. Экс-глава украинского Минздрава, в свою очередь, посоветовал согражданам готовиться к смерти.

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