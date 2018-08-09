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На Украине в ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек
09 августа 2018, 12:24 • 76 • Украина
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Днепропетровской области Украины, в результате пострадали по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
© dsns.gov.ua
«Столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Opel. В результате ДТП автобус вылетел в кювет и перевернулся. Легковой автомобиль также перевернулся», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, шесть человек были госпитализированы, остальные получили лёгкие телесные повреждения и проходят амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что на Украине в результате ДТП с маршруткой три человека погибли и девять пострадали.
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