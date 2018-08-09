На Украине в ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Днепропетровской области Украины, в результате пострадали по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Opel. В результате ДТП автобус вылетел в кювет и перевернулся. Легковой автомобиль также перевернулся», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, шесть человек были госпитализированы, остальные получили лёгкие телесные повреждения и проходят амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что на Украине в результате ДТП с маршруткой три человека погибли и девять пострадали.