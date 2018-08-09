Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Психологическое воздействие»: зачем Пентагон собирается создавать космические в...
Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 16)
Песков назвал неприемлемой увязку новых санкций США с инцидентом в Солсбери
Новые санкции запретят России торговать нефтью
Главная / Украина

На Украине в ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек

09 августа 2018, 12:24  •  76 • Украина
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Днепропетровской области Украины, в результате пострадали по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
 
© dsns.gov.ua
 

«Столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Opel. В результате ДТП автобус вылетел в кювет и перевернулся. Легковой автомобиль также перевернулся», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, шесть человек были госпитализированы, остальные получили лёгкие телесные повреждения и проходят амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что на Украине в результате ДТП с маршруткой три человека погибли и девять пострадали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
08 августа 2018, 23:24
В Одессе группа неизвестных в масках и с битами устроила погром в кафе
08 августа 2018, 16:54
«Корректировка курса»: почему в Вашингтоне призвали Украину выполнить требования МВФ
08 августа 2018, 16:54
В Раде заявили о готовности к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

08 августа 2018, 16:54
На Украине заявили о невозможности достичь военного паритета с Россией на море
08 августа 2018, 20:09
Политолог оценил составленный по результатам опроса президентский рейтинг на Украине
09 августа 2018, 12:24
Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для сессии ГА ООН
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 августа 2018, 17:09
Паны и шляхта – на гиперлупах и геликоптерах, селюки – на волах
03 августа 2018, 21:56
ГАРРИ БЕР-КУТ. КОГДА ВОСКРЕСНЕТ УКРАИНА? 01.08.2018 [РАССВЕТ]
03 августа 2018, 23:24
Расплата Прибалтики и Украины за русофобию (aftershock.news)
02 августа 2018, 14:39
Тренер сборной России об уходе трёх биатлонисток в сборную Украины: они поступили непорядочно
03 августа 2018, 07:10
Отсрочка встречи с Путиным: подготовка к переломному сценарию
07 августа 2018, 21:24
«За три-четыре года сделали то, на что у них уходит 20—30 лет»: как российские компании занимаются импортозамещением
08 августа 2018, 07:24
Судьбу Израиля решает Путин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.