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На Украине в ДТП с автобусом Херсон — Москва погибли три человека
17 декабря 2019, 12:54 • 47 • Украина
Грузовик и пассажирский автобус, следовавший из Херсона в Москву, столкнулись в Черниговской области, погибли три человека. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
© РИА Новости
По данным ведомства, авария произошла вечером в понедельник, 16 декабря, вблизи села Мосты.
«Произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон — Москва, в результате чего погибли три человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
В сентябре под Житомиром девять человек погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом.
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