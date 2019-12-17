На Украине в ДТП с автобусом Херсон — Москва погибли три человека

Грузовик и пассажирский автобус, следовавший из Херсона в Москву, столкнулись в Черниговской области, погибли три человека. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, авария произошла вечером в понедельник, 16 декабря, вблизи села Мосты.

«Произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон — Москва, в результате чего погибли три человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В сентябре под Житомиром девять человек погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом.