На Украине в Алексее Гуськове увидели угрозу национальной безопасности

Популярного российского актера Алексея Гуськова на Украине посчитали персоной нон грата и внесли его имя в санкционный список. Так, Министерство культуры и информационной политики Украины включило его в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.При этом причина включения актера в санкционный список не указывается.Может быть из-за того, что в марте 2014 года он подписал письмо о поддержке Путина по Украине и Крыму. Ну, какая из Гуськова угроза? Можно подумать, что он возьмет в руки автомат, поедет на Украину и перестреляет там всех. Вообще, политика «незалежной» против российских артистов абсурдна.Мое поколение знает Гуськова по сериалу «Граница. Таежный роман» (2000г.). За роль в этой картине Никиты Голощекина артисту было присвоено звание Лауреата Государственной премии России.Ранее в санкционные списки Украины попадали: Иосиф Кобзон, Миахил Задорнов, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье (гражданин РФ), Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Валерия Перфилова, Стас Пьеха, Рой Джонс (гражданин РФ), Сергей Пенкин и других. В общей сложности с 2014 года по 2019 год под украинские санкции попали 147 российских звезд. И этот год не исключение.