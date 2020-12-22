Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Лавров ответил почти плачущему украинскому министру
Главная / Украина

На Украине в Алексее Гуськове увидели угрозу национальной безопасности

22 декабря 2020, 21:55  •  111 • Украина

Популярного российского актера Алексея Гуськова на Украине посчитали персоной нон грата и внесли его имя в санкционный список. Так, Министерство культуры и информационной политики Украины включило его в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
При этом причина включения актера в санкционный список не указывается.

Может быть из-за того, что в марте 2014 года он подписал письмо о поддержке Путина по Украине и Крыму. Ну, какая из Гуськова угроза? Можно подумать, что он возьмет в руки автомат, поедет на Украину и перестреляет там всех. Вообще, политика «незалежной» против российских артистов абсурдна.

Мое поколение знает Гуськова по сериалу «Граница. Таежный роман» (2000г.). За роль в этой картине Никиты Голощекина артисту было присвоено звание Лауреата Государственной премии России.

Ранее в санкционные списки Украины попадали: Иосиф Кобзон, Миахил Задорнов, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье (гражданин РФ), Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Валерия Перфилова, Стас Пьеха, Рой Джонс (гражданин РФ), Сергей Пенкин и других. В общей сложности с 2014 года по 2019 год под украинские санкции попали 147 российских звезд. И этот год не исключение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 08:10
США и ЕС кинули Украину в критический момент: признание Зеленского
22 декабря 2020, 08:10
На Украине призвали устроить флоту России «Перл-Харбор»
22 декабря 2020, 15:30
Замсекретаря СНБО Кривонос раскрыл планы РФ на Харьков
22 декабря 2020, 20:05
Эксперт рассказал, как РФ может ответить на попытку Киева арестовать российские суда
22 декабря 2020, 08:10
Украина арестовала 32 судна за заходы в крымские порты
22 декабря 2020, 15:30
Зеленский хочет переписать на себя железную дорогу и нефтегазовую отрасль
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - ...
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в тел...
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "док...
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Укра...
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
17 декабря 2020, 00:45
Минобороны России оборвало враньё Пашиняна о миротворцах в Карабахе
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.