На Украине узнали об обмане Литвы по сговору вокруг Белоруссии

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

Киев призвали вынести урок прагматичности ради национальных интересов страны

Литва, которая ранее активно призывала Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии, в свою очередь, резко нарастила объемы потребления электричества, получаемого со стороны АЭС в Белоруссии. Об этом в своем "Фэсбуке" написал председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Он напомнил, что еще 19 марта президент Литвы Гитанас Наусда обращался к Киеву с призывом не покупать белорусскую энергию – тогда многие расценили его обращение как просьбу полностью прекратить импорт на Украину. После этого киевские власти в мае ввели запрет на закупки электричества, который действует и по сей день. Однако сама Литва, как указал депутат, поступать аналогичным образом отказалась.

Герус пишет, что по официальным документам указывается информация, которая странным образом коррелирует с особенностью работы белорусской АЭС в последние дни. К примеру, 4 октября после простоя включили первый энергоблок, 12 октября он нарастил мощность работы. В то же время 4 октября начался резкий рост оттока электроэнергии в Литву – более 500 МВт в час, по сравнению с сентябрьскими значениями на уровне 100-300 МВт.

"А 19 октября был максимальный показатель за последние полгода – 814 МВт в час белорусской электроэнергии вошло в Литву. Очевидно, что сейчас в Литве значительные объемы электроэнергии поступают с Белорусской АЭС, против которой борется Литва", – пишет он.

Чиновник заявил, что также Вильнюс нарастил импорт российской электроэнергии, поступающей через Калининград, вдвое. По его словам, Литва обманула Украину, обратившись с призывом перестать покупать белорусское электричество, ради укрепления собственной переговорной позиции с Белоруссией – после отказа Киева балтийский рынок стал для Минска единственной возможностью экспорта. Благодаря этому, считает Герус, Вильнюс смог выбить для себя наиболее выгодную цену.

"Хороший поучительный кейс об очень прагматичной политике ради своих национальных экономических интересов. Думаю, этой зимой Литве будет хорошо, без серьезных рисков дефицита электроэнергии", – заключил он.