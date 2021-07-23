На Украине ужаснулись, в России подвели итог: юные «Гитлеровцы» стали известны за пределами страны

Резонанс с выступлением школьной баскетбольной команды «Гитлеровцы» в городе Новомиргород Кировоградской области привлёк внимание как на Украине, так и в России.Мэр города Игорь Забажан пояснил, что «дети не увидели в названии “Гитлеровцы” ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление».На самом деле, произвести впечатление ребятам удалось. На ситуацию впоследствии отреагировали не только местные власти и горожане, но и за пределами страны.Так, бывший заместитель Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский, который родом из Новомиргорода, рассказал, как вначале решил, что ослышался, когда прозвучало название команды. Свои впечатления он описал на странице в соцсети., — ужасается Немировский.К этому он добавил вопрос:Появление в украинском городе команды под названием «Гитлеровцы» прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова., — написала Захарова на своей официальной странице в соцсети., — добавила она.