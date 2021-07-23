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На Украине ужаснулись, в России подвели итог: юные «Гитлеровцы» стали известны за пределами страны

23 июля 2021, 06:45  •  335 • Украина

Резонанс с выступлением школьной баскетбольной команды «Гитлеровцы» в городе Новомиргород Кировоградской области привлёк внимание как на Украине, так и в России.

Мэр города Игорь Забажан пояснил, что «дети не увидели в названии “Гитлеровцы” ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление».

На самом деле, произвести впечатление ребятам удалось. На ситуацию впоследствии отреагировали не только местные власти и горожане, но и за пределами страны.

Так, бывший заместитель Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский, который родом из Новомиргорода, рассказал, как вначале решил, что ослышался, когда прозвучало название команды. Свои впечатления он описал на странице в соцсети.

«Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», — ужасается Немировский.

К этому он добавил вопрос: «такими темпами будем в апреле праздновать день рождения Гитлера?»

Появление в украинском городе команды под названием «Гитлеровцы» прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма — это “пропаганда агрессора”.

Именно борьбой с “информационной атакой” России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи», — написала Захарова на своей официальной странице в соцсети.

«Сколько памятников борцам с фашизмом было снесено, сколько монументов возведено коллаборационистам. Сколько учебников переписано, сколько фильмов запрещено, сколько фальшивок опубликовано.

А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», — добавила она.

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