|
На Украине ужаснулись, в России подвели итог: юные «Гитлеровцы» стали известны за пределами страны
23 июля 2021, 06:45 • 335 • Украина
Резонанс с выступлением школьной баскетбольной команды «Гитлеровцы» в городе Новомиргород Кировоградской области привлёк внимание как на Украине, так и в России.
Мэр города Игорь Забажан пояснил, что «дети не увидели в названии “Гитлеровцы” ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление».
На самом деле, произвести впечатление ребятам удалось. На ситуацию впоследствии отреагировали не только местные власти и горожане, но и за пределами страны.
Так, бывший заместитель Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский, который родом из Новомиргорода, рассказал, как вначале решил, что ослышался, когда прозвучало название команды. Свои впечатления он описал на странице в соцсети.
«Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», — ужасается Немировский.
К этому он добавил вопрос: «такими темпами будем в апреле праздновать день рождения Гитлера?»
Появление в украинском городе команды под названием «Гитлеровцы» прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма — это “пропаганда агрессора”.
Именно борьбой с “информационной атакой” России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи», — написала Захарова на своей официальной странице в соцсети.
«Сколько памятников борцам с фашизмом было снесено, сколько монументов возведено коллаборационистам. Сколько учебников переписано, сколько фильмов запрещено, сколько фальшивок опубликовано.
А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», — добавила она.
Подпишитесь на нас
335
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июля 2021, 03:00
|
19 июля 2021, 07:25
|
19 июля 2021, 07:25
|
17 июля 2021, 05:55
|
17 июля 2021, 08:40
|
17 июля 2021, 17:50
|
20 июля 2021, 06:20