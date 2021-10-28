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На Украине ужаснулись перспективе снова закупать электроэнергию в России

28 октября 2021, 20:55  •  49 • Политика
Арсений Яценюк. Фото: Evgen Kotenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Некоторые политики-русофобы считают такое решение диверсией
Ситуация с энергетическими ресурсами в украинском государстве оставляет желать лучшего. На фоне резкого дефицита нефти и угля местные власти решили снять запрет на покупку электричества в России и Белоруссии. Однако далеко не всем такой шаг пришелся по вкусу. Резко против данного решения выступил бывший премьер-министр Незалежной Арсений Яценюк.
Ярый недоброжелатель России не может смириться с тем, что его родное государство вынуждено пойти на попятную и снова покупать электричество в нашей стране и в Белоруссии. В свойственной ему манере политик начал бросаться громкими словами и объявил, что данный шаг является ни много ни мало "диверсий".
Яценюк убежден, что если находящаяся под угрозой замерзания Украина пойдет на то, чтобы покупать энергетические ресурсы у России, ей придется распрощаться с независимостью. Мол, пользуясь российским электричеством, Незалежная нарушает план по обособлению от России. Яценюк весьма расстроен, что киевские власти приняли такое решение.
Однако украинцам пришлось пойти на данный шаг по объективным причинам. Сейчас в государстве начался серьезный дефицит энергетических ресурсов, что может привести к настоящей гуманитарной катастрофе в зимний период. Отказ еще и от электричества ввергнет страну в очень тяжелое положение.

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