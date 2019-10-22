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На Украине уволят более 200 отказавшихся от переаттестации прокуроров

22 октября 2019, 11:54  •  67 • Украина
Генеральная прокуратура Украины объявила об увольнении 218 прокуроров, которые отказались участвовать в процедуре переаттестации или подали заявления, не соответствующие установленной форме.
 
© Аккаунт ГПУ Facebook
 

«218 прокуроров ГПУ не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры... Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ГПУ напомнили, что в соответствии с принятым 25 сентября 2019 года законом, прокуроры могут быть переведены в новые органы только в случае успешного прохождения аттестации.

В сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что ключевыми аспектами реформы надзорного органа станут переаттестация прокуроров и обновление кадрового состава.

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