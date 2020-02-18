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На Украине уволены все сотрудники ГП по делу МН17. Киев уверяет, что это "обычная ротация"

18 февраля 2020, 16:24  •  29 • В мире
Все сотрудники офиса Генпрокурора Украины, которые занимались расследованием крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17, были уволены с занимаемых должностей. Однако в Киеве не видят в этом ничего особенного - "обычная ротация кадров".
Об увольнении сразу шести сотрудников, занимавшихся расследованием, сообщила нидерландская газета NRC. По информации издания, произошло это в начале текущего года, когда в ходе антикоррупционной реформы прекратила своё существование украинская Генпрокуратура. Теперь вместо неё работает другой орган - офис Генерального прокурора, пишет Nation News.
Как отмечает NRC, увольнение якобы не может повлиять на ход судебного процесса над подозреваемыми по этому делу: вся доказательная база уже готова и работа над досье завершена.
При этом сообщается, что все шесть сотрудников Генпрокуратуры, которые были уволены в ходе реформы, должны были вместе с другими заново писать заявление о приёме на работу и проходить тестирование. Однако никто из них на работу в офис Генпрокурора принят не был. По словам экс-прокурора Романа Гошовского, работавшего над делом о крушении МН17 с самого первого дня, ему объяснили, что он "попал в чёрный список".
Комментируя это увольнение, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что смена следователей - "это обычная ротация, которая происходит постоянно". По его словам, несмотря на это увольнение, Украина продолжит предоставлять помощь голландской стороне в этом вопросе.

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