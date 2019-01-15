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На Украине увидели "тайное" признание властями России серьёзных проблем с Крымским мостом

15 января 2019, 22:39  •  98 • Политика
Власти России признали серьёзные проблемы Крымского моста, утверждают на Украине, ссылаясь на заявление российских официальных лиц об угрозе мосту со стороны Киева.
На Украине вновь заговорили о том, что Крымскому мосту вот-вот придёт конец. Координатор украинской группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин увидел в заявлениях российских официальных лиц об угрозе диверсий на мосту со стороны Киева признаки проблем с переправой через Керченский пролив.
Так называемый эксперт утверждает, что мост, соединяющий Россию и Крым, был построен не для облегчения сообщения с полуостровом и решения логистических проблем, а для поднятия рейтинга президента России Владимира Путина. В этой связи Карин видит в заявлениях российских официальных лиц о возможных попытках Украины устроить диверсию или теракт на мосту признаки проблем с переправой.
"Постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост, это толстые намёки на то, что с мостом не всё в порядке", - приводит слова "эксперта" издание "Дни.ру".
Напомним, что это первые лица Украины, среди которых военные чины и депутаты Верховной рады, постоянно говорят о необходимости взорвать Крымский мост или устроить на нём диверсию, а представители России по большей части лишь реагируют на данные заявления. Кроме того, долгое время в Киеве вообще отказывались верить в существование Крымского моста. Когда же реальность всё-таки настигла украинских политиков и СМИ, они начали утверждать, что мост развалится уже в самое ближайшее время.

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