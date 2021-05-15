На Украине увидели признаки досрочных президентских выборов

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева увидел в нынешней обстановке, которая царит в его стране, признаки досрочных президентских выборов. Он поделился своим прогнозом развития дальнейшей политической карьеры Владимира Зеленского.

"Я вижу чёткие признаки досрочных президентских выборов", - произнёс Рева в эфире телеканала "Наш".

Он предположил, что объявление об этом сделают в конце лета, когда Украина будет отмечать 30-летие своей независимости. Владимир Зеленский "выйдет с какими-то инициативами", поделился мнением экс-министр.

Это станет той "перезагрузкой", которая необходима из-за катастрофы в экономической и социальной сфере.

Рева считает, что если ничего не менять, оставшиеся три года президентства только ухудшат политическую ситуацию для Зеленского. Реальные шансы получить голоса избирателей у него есть только сейчас, добавил политик, сославшись на данные социологов.

Досрочные выборы - это возможность для Зеленского потерять три года, но выиграть целых пять. От этого в плюсе окажутся и правительство, и парламент, считает экс-министр социальной политики. Абсолютное большинство Зеленского не выберет, но необходимое количество для осуществления задуманного он всё же получит.

Владимир Зеленский был хорошо известен на Украине и в России как участник команды КВН, юморист, телеведущий, основатель и художественный руководитель студии "Квартал 95", продюсер и сценарист сериалов "Сваты" и "Слуга народа". В новогоднюю ночь, поздравляя украинцев с наступающим 2019 годом, он объявил, что будет баллотироваться в президенты.

Спустя несколько месяцев Зеленский выиграл выборы, обойдя по итогам второго тура Петра Порошенко. Тогда новоиспечённый глава государства сразу объявил, что намерен быть президентом только один срок.