|
На Украине увидели пользу для России в заморозке конфликта в Донбассе
17 ноября 2019, 21:09 • 77 • Украина
Бывший посол Украины в Евросоюзе, экс-замглавы МИД Украины Константин Елисеев считает, что в случае заморозки конфликта в Донбассе это сыграет на руку России, в том числе в вопросе отмены санкций.
Reuters
«Как только мы всё заморозим, поверьте, это будет поддержано международным сообществом… Любые призывы заморозить ситуацию, а тем более построить какую-то стену, только играют на руку россиянам и тем, кто отстаивает вопрос отмены санкций», — заявил он в интервью изданию «Сегодня».
Также он считает, что заморозка конфликта приведёт к отмене антироссийских санкций. По его мнению, в этом случае «украинский вопрос затеряется в международной повестке дня».
Ранее бывший представитель Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный предложил превратить неподконтрольные Киеву территории Донбасса в «дикое поле».
В том числе он предложил разработать программу переселения для жителей Донбасса и установить отношения с самопровозглашёнными республиками с помощью страны-поручителя.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 08:24
|
11 ноября 2019, 15:39
|
14 ноября 2019, 02:24
|
12 ноября 2019, 17:39
|
15 ноября 2019, 17:24
|
12 ноября 2019, 04:39
|
14 ноября 2019, 07:28