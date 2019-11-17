На Украине увидели пользу для России в заморозке конфликта в Донбассе

Бывший посол Украины в Евросоюзе, экс-замглавы МИД Украины Константин Елисеев считает, что в случае заморозки конфликта в Донбассе это сыграет на руку России, в том числе в вопросе отмены санкций.

«Как только мы всё заморозим, поверьте, это будет поддержано международным сообществом… Любые призывы заморозить ситуацию, а тем более построить какую-то стену, только играют на руку россиянам и тем, кто отстаивает вопрос отмены санкций», — заявил он в интервью изданию «Сегодня».

Также он считает, что заморозка конфликта приведёт к отмене антироссийских санкций. По его мнению, в этом случае «украинский вопрос затеряется в международной повестке дня».

Ранее бывший представитель Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный предложил превратить неподконтрольные Киеву территории Донбасса в «дикое поле».

В том числе он предложил разработать программу переселения для жителей Донбасса и установить отношения с самопровозглашёнными республиками с помощью страны-поручителя.