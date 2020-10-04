Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украин...
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Наваль...
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
Главная / Украина

На Украине уверяют, что Крым отдали, чтобы избежать ядерной войны

04 октября 2020, 19:15  •  5 • Украина

В начале августа 2020 года американское издание Politicо опубликовало письмо за авторством 103 известных и авторитетных западных экспертов, которые обратились с призывом о «перезагрузке» отношений США и России. Политики на Украине были в растерянности, им потребовалось почти два месяца, чтобы хоть как-то выразить свое мнение по данному поводу.

179 украинских и крымско-татарских «мытцив», националистов, грантоедов, бывших и действующих политиков решились на ответ. Он был опубликован в киевском интернет-издании «Зеркало недели» в виде обращения к США. В числе авторов значатся: бывший президент Виктор Ющенко с супругой, бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, телеведущий ATR Айдер Муджабаев и другие видные русофобы.

В обращении они сообщили, что Кремль осуществляет подрывную деятельность по всей планете, вмешиваясь в дела США и, таким образом, ослабляет Вашингтон. По их мнению, если США станут слабыми, то мировое сообщество не сможет сдержать «агрессивные амбиции» России. Поэтому они хотят, чтобы американцы ужесточили санкции против Москвы. В своей ненависти к России, авторы призвали даже лишить Москву права голоса в ООН, всячески запугивая американцев «деятельностью Кремля».

Москва умело использует антиамериканские настроения в разных уголках мира, чтобы находить новых союзников и лишать США надежных партнеров– утверждают русофобы.

Не обошли они стороной вопросы Крыма и Донбасса. Они заявили, что Киев отдал полуостров России без попытки удержать его силой, чтобы избежать ядерной войны с Москвой.

В 2014 году Москва использовала свой ядерный статус для запугивания Киева с целью заставить Украину отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению России в Крым. <…> Обещая испепелить украинцев, Россия могла применить ядерное оружие– уверяют русофобы.

После этого они, противореча самим себе, указали, что невзирая на ядерную угрозу со стороны России, «Украина прибегла к военной обороне на Донбассе». В Киеве якобы были убеждены, что Москва «расчленит» Украину, а на Западе лишь выразят дежурную «обеспокоенность» по данному поводу.

У Киева не оставалось другого выхода, кроме вооруженного сопротивления врагу, когда Россия продолжила вторжение на Востоке Украины, угрожая захватом половины страны– подытожили русофобы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



5
Источник
Похожие новости
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
03 октября 2020, 16:40
Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
03 октября 2020, 16:40
Бутусов раскрыл схему захвата "вагнеровцев" на Украине
04 октября 2020, 10:05
Порошенко начал открыто подбивать армию к бунту против Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалиро...
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских"...
04 октября 2020, 05:30
Сотни боевиков хлынули в Карабах: Макрон подтвердил выводы Путина
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2020, 02:40
"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР
28 сентября 2020, 01:55
В афере с Навальным СИС ищет варианты
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
30 сентября 2020, 18:05
Русские вновь показали кузькину мать американцам в Сирии
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.