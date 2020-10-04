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На Украине уверяют, что Крым отдали, чтобы избежать ядерной войны
04 октября 2020, 19:15 • 5 • Украина
В начале августа 2020 года американское издание Politicо опубликовало письмо за авторством 103 известных и авторитетных западных экспертов, которые обратились с призывом о «перезагрузке» отношений США и России. Политики на Украине были в растерянности, им потребовалось почти два месяца, чтобы хоть как-то выразить свое мнение по данному поводу.
179 украинских и крымско-татарских «мытцив», националистов, грантоедов, бывших и действующих политиков решились на ответ. Он был опубликован в киевском интернет-издании «Зеркало недели» в виде обращения к США. В числе авторов значатся: бывший президент Виктор Ющенко с супругой, бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, телеведущий ATR Айдер Муджабаев и другие видные русофобы.
В обращении они сообщили, что Кремль осуществляет подрывную деятельность по всей планете, вмешиваясь в дела США и, таким образом, ослабляет Вашингтон. По их мнению, если США станут слабыми, то мировое сообщество не сможет сдержать «агрессивные амбиции» России. Поэтому они хотят, чтобы американцы ужесточили санкции против Москвы. В своей ненависти к России, авторы призвали даже лишить Москву права голоса в ООН, всячески запугивая американцев «деятельностью Кремля».
Москва умело использует антиамериканские настроения в разных уголках мира, чтобы находить новых союзников и лишать США надежных партнеров– утверждают русофобы.
Не обошли они стороной вопросы Крыма и Донбасса. Они заявили, что Киев отдал полуостров России без попытки удержать его силой, чтобы избежать ядерной войны с Москвой.
В 2014 году Москва использовала свой ядерный статус для запугивания Киева с целью заставить Украину отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению России в Крым. <…> Обещая испепелить украинцев, Россия могла применить ядерное оружие– уверяют русофобы.
После этого они, противореча самим себе, указали, что невзирая на ядерную угрозу со стороны России, «Украина прибегла к военной обороне на Донбассе». В Киеве якобы были убеждены, что Москва «расчленит» Украину, а на Западе лишь выразят дежурную «обеспокоенность» по данному поводу.
У Киева не оставалось другого выхода, кроме вооруженного сопротивления врагу, когда Россия продолжила вторжение на Востоке Украины, угрожая захватом половины страны– подытожили русофобы.
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