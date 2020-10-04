На Украине уверяют, что Крым отдали, чтобы избежать ядерной войны

В начале августа 2020 года американское издание Politicо опубликовало письмо за авторством 103 известных и авторитетных западных экспертов, которые обратились с призывом о «перезагрузке» отношений США и России. Политики на Украине были в растерянности, им потребовалось почти два месяца, чтобы хоть как-то выразить свое мнение по данному поводу.179 украинских и крымско-татарских «мытцив», националистов, грантоедов, бывших и действующих политиков решились на ответ. Он был опубликован в киевском интернет-издании «Зеркало недели» в виде обращения к США. В числе авторов значатся: бывший президент Виктор Ющенко с супругой, бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, телеведущий ATR Айдер Муджабаев и другие видные русофобы.В обращении они сообщили, что Кремль осуществляет подрывную деятельность по всей планете, вмешиваясь в дела США и, таким образом, ослабляет Вашингтон. По их мнению, если США станут слабыми, то мировое сообщество не сможет сдержать «агрессивные амбиции» России. Поэтому они хотят, чтобы американцы ужесточили санкции против Москвы. В своей ненависти к России, авторы призвали даже лишить Москву права голоса в ООН, всячески запугивая американцев «деятельностью Кремля».– утверждают русофобы.Не обошли они стороной вопросы Крыма и Донбасса. Они заявили, что Киев отдал полуостров России без попытки удержать его силой, чтобы избежать ядерной войны с Москвой.– уверяют русофобы.После этого они, противореча самим себе, указали, что невзирая на ядерную угрозу со стороны России, «Украина прибегла к военной обороне на Донбассе». В Киеве якобы были убеждены, что Москва «расчленит» Украину, а на Западе лишь выразят дежурную «обеспокоенность» по данному поводу.– подытожили русофобы.