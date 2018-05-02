Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Запад совершил новую атаку на сирийцев»
Герои войны. Меняются поколения, подвиги остаются
«Киев введет карательные батальоны»
«Карательные операции под прикрытием»: в Киеве назвали три варианта решения конф...
Главная / Украина

На Украине утверждают, что комплексы Javelin не поступали на вооружение в Донбасс

02 мая 2018, 13:54  •  98 • Украина

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Командующий операцией объединенных сил украинской армии в Донбассе (ООС) Сергей Наев заявил, что у него в подчинении нет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и он не знает появятся ли они в Донбассе в будущем.

"Я не являюсь руководителем Вооруженных сил Украины (ВСУ), я являюсь только командиром объединенных сил, поэтому использую только те силы и средства, которые есть в моем подчинении. В данный момент в моем подчинении противотанковые меры Javelin не находятся", - сказал он в среду на брифинге.

При это Наев не смог ответить на вопрос о том, появятся ли они вообще в зоне операции. "Я руковожу только тем, что мне передали в подчинение", - подчеркнул он.

Министр обороны Украины Степан Полторак 24 апреля в интервью Би-би-си призвал не переоценивать возможности и значение американских систем Javelin для ситуации в Донбассе.

30 апреля сотрудник пресс-службы Госдепартамента подтвердила корреспонденту ТАСС, что американская администрация передала украинским властям ПТРК Javelin. Вопросы о том, когда именно данные ПТРК были переданы Киеву, в каком количестве и выдвигал ли Вашингтон какие-либо условия, касающиеся их применения, в Госдепе оставили без ответа. Президент Украины Петр Порошенко, который позже также подтвердил поступление ракетных комплексом на вооружение украинской армии, ничего не сообщил об их количестве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

98
Источник
Похожие новости
01 мая 2018, 23:24
Эксперт оценил предложенные Киевом варианты решения конфликта в Донбассе
01 мая 2018, 20:09
Продукт политической воли: зачем Турция создаёт собственный перспективный танк
02 мая 2018, 13:54
На Украине утверждают, что комплексы Javelin не поступали на вооружение в Донбасс

02 мая 2018, 15:39
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о странах — спонсорах миротворцев в Донбассе
02 мая 2018, 12:39
Первомай в Крыму: многолюдный, насыщенный, жаркий
02 мая 2018, 02:39
«Карательные операции под прикрытием»: в Киеве назвали три варианта решения конфликта в Донбассе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 апреля 2018, 02:24
«Преимущество подорвано»: почему морпехи США говорят об уязвимости перед Россией
29 апреля 2018, 00:09
Чубайс: Россия будет гордо продолжать загнивать (Романов Роман)
28 апреля 2018, 19:09
Дмитрий Медведев о хамстве американцев, повышении пенсионного возраста и своей отставке
26 апреля 2018, 16:54
Американцы в Сирии: причины неожиданного провала
27 апреля 2018, 01:24
Леонид Ивашов. США на казахском Каспии – следствие выбора российских элит
28 апреля 2018, 07:54
Появится ли на Каспии американский флот? Да, если освоит телепортацию!
28 апреля 2018, 10:39
«Мы подали пример»: Казахстан заводит США в каспийские порты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.