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На Украине утверждают, что комплексы Javelin не поступали на вооружение в Донбасс
02 мая 2018, 13:54 • 98 • Украина
КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Командующий операцией объединенных сил украинской армии в Донбассе (ООС) Сергей Наев заявил, что у него в подчинении нет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и он не знает появятся ли они в Донбассе в будущем.
"Я не являюсь руководителем Вооруженных сил Украины (ВСУ), я являюсь только командиром объединенных сил, поэтому использую только те силы и средства, которые есть в моем подчинении. В данный момент в моем подчинении противотанковые меры Javelin не находятся", - сказал он в среду на брифинге.
При это Наев не смог ответить на вопрос о том, появятся ли они вообще в зоне операции. "Я руковожу только тем, что мне передали в подчинение", - подчеркнул он.
Министр обороны Украины Степан Полторак 24 апреля в интервью Би-би-си призвал не переоценивать возможности и значение американских систем Javelin для ситуации в Донбассе.
30 апреля сотрудник пресс-службы Госдепартамента подтвердила корреспонденту ТАСС, что американская администрация передала украинским властям ПТРК Javelin. Вопросы о том, когда именно данные ПТРК были переданы Киеву, в каком количестве и выдвигал ли Вашингтон какие-либо условия, касающиеся их применения, в Госдепе оставили без ответа. Президент Украины Петр Порошенко, который позже также подтвердил поступление ракетных комплексом на вооружение украинской армии, ничего не сообщил об их количестве.
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