На Украине утвердили стратегию внешней политики

Утвержденная Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стратегия внешней политики (СВП) выглядят оторванными от действительности.Главные три направления: обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины; противодействие агрессивной политике РФ и курс на членство в ЕС и НАТО.Первое направление о территориальной целостности подразумевает притязания Киева к Крыму. Это только Украине кажется, что полуостров до сих пор принадлежит ей. Для остальных, тем более России такого вопроса не существует. Крым – наш!Противодействие агрессивной политике РФ также выглядит смешно, поскольку со стороны Москвы никакой агрессии не проявляется в сторону братской Украины.О невозможности членства Украины в НАТО высказались уже практически все государства Альянса.Неужели власти Украины настолько тупы, что подписывают такие догмы?!Или реально им там на всех и вся плевать, лишь бы побольше своровать и обеспечить себе достойное будущее, желательно с американским гражданством?!