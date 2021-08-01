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На Украине утвердили стратегию внешней политики
01 августа 2021, 21:45 • 167 • Украина
Утвержденная Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стратегия внешней политики (СВП) выглядят оторванными от действительности.
Главные три направления: обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины; противодействие агрессивной политике РФ и курс на членство в ЕС и НАТО.
Первое направление о территориальной целостности подразумевает притязания Киева к Крыму. Это только Украине кажется, что полуостров до сих пор принадлежит ей. Для остальных, тем более России такого вопроса не существует. Крым – наш!
Противодействие агрессивной политике РФ также выглядит смешно, поскольку со стороны Москвы никакой агрессии не проявляется в сторону братской Украины.
О невозможности членства Украины в НАТО высказались уже практически все государства Альянса.
Неужели власти Украины настолько тупы, что подписывают такие догмы?!
Или реально им там на всех и вся плевать, лишь бы побольше своровать и обеспечить себе достойное будущее, желательно с американским гражданством?!
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