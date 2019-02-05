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На Украине уточнили детали производства дела против Медведчука

05 февраля 2019, 19:24  •  143 • Украина
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил в эфире телеканала «Прямой», что председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук «официально пока не является подозреваемым в уголовном деле».
 
© Kremlin Pool globallookpress.com
 

«Пока говорить о доказанности (вины. — RT) ещё рано, будут проведены соответствующие следственные действия, и по необходимости следователь вручит подозрение (Медведчуку. — RT)», — цитирует РИА Новости Лысенко.

Он добавил, что статьёй «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет, а статьёй «Госизмена» — от 12 до 15 лет.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, решение о возбуждении производства связано с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

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