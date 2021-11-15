Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызо...
Главная / Политика

На Украине установили непричастность России к трагедии в Иловайске

15 ноября 2021, 21:50  •  88 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Вся вина за события августа 2014 года в Донбассе возложена на политических и военных руководителей Незалежной
Причиной бойни и провала ВСУ под Иловайском в августе 2014 года, жертвами чего стали свыше 300 украинских военных, оказались просчеты в организации обороны Незалежной. К такому выводу пришла Временная следственная комиссия Верховной рады, представившая промежуточный отчет о расследовании трагедии, связанной с "Иловайским котлом". Об этом сегодня на брифинге рассказала глава ВСК Марьяна Безуглая.
"Основными причинами, которые привели к "Иловайской трагедии", являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии", – следует из выводов комиссии.
ВСК установила целый ряд факторов, которые в значительной мере обусловили события под Иловайском, среди них названы следующие: отказ властей ввести в Незалежной военное положение, что привело к дезорганизации управления военными действиями; ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства страны, в частности они не приняли достаточных мер по деблокировке иловайской группировки и не организовали коридора для вывода из окружения украинских войск, результатом чего "стала потеря сотен человеческих
жизней".
Кроме того установлено, что руководство Минобороны и Генштаба ВСУ времен трагедии под Иловайском
"систематически противодействовало и блокировало работу" предыдущей комиссии Рады по данному вопросу, несмотря на неоднократные обращения по этому поводу к бывшему президенту Украины.
Как отмечает агентство УНИАН, пани Безуглая категорически отказалась отвечать на брифинге на вопросы журналистов по итогам своего заявления. В СМИ разочарованы тем фактом, что в выводах комиссии отсутствует всякая конкретика, что именно и как именно ВСК считает ненадлежащим в плане организации властями обороны страны.
Также в агентстве в документе не обнаружили прямого обвинения в адрес России в связи с событиями под Иловайском, хотя еще несколько месяцев назад генпрокурор Ирина Венедиктова именно действия Москвы назвала главной причиной той трагедии.
Добавим, в августе 2015 г. представители киевского режима утверждали, что в "Иловайском котле" погибли 366 военнослужащих. В свою очередь, в ДНР считают, что эта цифра занижена в три раза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





88
Источник
Похожие новости
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
15 ноября 2021, 18:20
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
15 ноября 2021, 12:30
Запретить русским говорить. Преступления мигрантов надеются скрыть
15 ноября 2021, 16:00
Никита Михалков рассказал, какие земли станут "новым Крымом" для России
15 ноября 2021, 06:40
Украина расколола НАТО, признал Столтенберг
15 ноября 2021, 16:00
Россия, на выход! Сорос перешёл в наступление в Армении
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2021, 17:40
Русские наблюдают, как США готовят спецоперацию Киева в Донбассе
13 ноября 2021, 20:50
Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
10 ноября 2021, 20:30
Энергетическая блокада Украины. В СНБО начали грозить "ответкой" Москве
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.